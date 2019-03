Passi avanti nel governo sulla Tav e il “no all’opera” sembra allontanarsi. Si va invece verso una versione rivista del progetto, una soluzione di cui si starebbe facendo promotore il premier Giuseppe Conte. Lo hanno spiegato, al termine del consiglio dei ministri, alcune fonti del M5s e della Lega. "Sulla Tav io stesso sto studiando bene il dossier, quindi ci riuniremo per discutere tutti assieme", ha detto ieri Conte. In un colloquio con La Stampa, il premier fa inoltre sapere che "Ponti ha fatto un supplemento di integrazione, io ho semplicemente detto che se fosse necessario, una volta riuniti intorno al tavolo con i ministri competenti e con dossier e documenti alla mano, potremmo chiedere un supplemento di indagine". Nel nuovo studio sui costi e i benefici, secondo quanto riporta Repubblica, il saldo negativo sarebbe passato da 7 a 3,5 miliardi. Anche se le stesse fonti di M5s e Lega riferiscono che il giudizio sulla Tav resterebbe negativo. Ma un segnale positivo è, per la Lega, l'avallo del ministro Danilo Toninelli all'avvio dei bandi di Telt, avallo che deriverebbe anche dal fatto che il diritto francese non prevede penali in caso di disdetta. Far partire i bandi significa anche non perdere 300 milioni di fondi europei.

La Lega spinge per la mini Tav, M5s spaccato

La Lega spinge per il suo progetto di "mini Tav", in modo da risparmiare sui costi, o per far pronunciare i piemontesi con un referendum. Si attendono, spiegano i leghisti, le scelte del M5s, che però resta diviso tra gli intransigenti e possibilisti. Il senatore piemontese pentastellato Alberto Airola ieri ha avvisato: "Se dicono sì alla Tav, me ne vado".

Toninelli: "Entro la prossima settimana decisione sulla Tav"

Di sicuro c'è che il governo, almeno a parole, non vuole più rinviare la scelta. "Entro la prossima settimana ci sarà una decisione" sulla Tav, "questo è certo". Lo ha detto ieri il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a margine di un evento al Mit. "Nei prossimi giorni, prossime ore, facciamo un incontro con Conte e i due vicepremier e chiariremo tutto e, nonostante punto di partenza distanti troveremo una soluzione", ha aggiunto. "I bandi Telt - ha spiegato Toninelli - se dovessero partire rappresentano una ricognizione per 6 mesi. Non partono i bandi ma parte solo una ricognizione. Se riusciamo, e ci riusciremo, a chiudere entro la prossima settimana, non avremo neanche il problema dei bandi".