Elezioni Abruzzo, crolla il M5S: si ferma sotto il 20%

Crollo del consenso per il M5s in Abruzzo: a 11 mesi dalle elezioni politiche, se il centrodestra a trazione Lega vince nettamente le Regionali, il partito guidato da Luigi Di Maio si posiziona al terzo posto, dietro anche al centrosinistra, e perde più della metà dei voti rispetto al 4 marzo scorso, attestandosi al di sotto del 20% (IL LIVEBLOG SULLE ELEZIONI). "Non è la sconfitta del M5s ma della democrazia”, attacca la candidata alla presidenza della Regione per i pentastellati Sara Marcozzi, che denuncia la forte astensione: l'affluenza è stata del 53,12%, in calo di 8 punti rispetto alle precedenti elezioni.

Consensi più che dimezzati

“Noi abbiamo tenuto rispetto alle precedenti regionali, altri hanno fatto grandi ammucchiate come hanno potuto vedere gli abruzzesi", continua Marcozzi al terzo posto dopo il vincitore del centrodestra, Marco Marsilio, e il candidato del centrosinistra, Giovanni Legnini. Più che dimezzati i consensi rispetto alle elezioni politiche, quando il M5s aveva ottenuto il 39,9%, con un bottino di oltre 303mila voti. Per Marcozzi, però, va confrontato il dato delle precedenti Regionali: "Non abbiamo nulla da rimproverarci. Ci è stata confermata la fiducia di 5 anni fa".

Marcozzi: "La debacle è del Pd”

"La debacle è del Pd dal 25% del 2014 al 9-10% di quest'anno, stessa cosa per Forza Italia dal 16% al 10%. È successo quello che dicevamo da anni. Queste grandi coalizioni formate da liste civetta, non civiche, per rastrellare i voti dei cittadini abruzzesi, hanno fatto questo risultato", ha sottolineato Marcozzi. "Non credo che ci saranno ripercussioni a livello nazionale per questo voto in Abruzzo. La verità - ha proseguito - è che ci sono stati voti che con una grande disinvoltura sono passati dal centrodestra al centrosinistra. Noi abbiamo portato avanti temi regionali. Mi sapete dire cosa hanno detto gli altri di interesse regionale? Abbiamo fatto un ottimo lavoro negli ultimi cinque anni e negli ultimi due mesi e continueremo a lavorare per il bene dell'Abruzzo". "Continueremo a lavorare per una sanità migliore, per il miglioramento delle infrastrutture e per quello a cui tengono gli abruzzesi", ha concluso l'esponente dei 5 Stelle.