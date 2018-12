Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Oliviero Toscani, Fabio Fazio, Fabrizio Corona: sono solo alcuni dei personaggi politici o di spettacolo che “non ci saranno” alla manifestazione della Lega di sabato 8 dicembre in Piazza del Popolo, a Roma. “Lui/lei non ci sarà” è infatti lo slogan del Carroccio che ha utilizzato nomi e volti dei “non testimonial” per promuovere l’iniziativa con una campagna.

I “non testimonial”

In vista della seconda grande manifestazione nazionale (dopo quella del febbraio 2015, nella stessa piazza romana), lo staff comunicazione di Salvini, guidato da Luca Morisi, ha infatti diffuso sui canali ufficiali del movimento cartelli con immagini degli “avversari”, politici ma non solo. Gli ultimi nemici “scritturati” per lo spot sono i contestatori anti-salviniani sardi che intonano “Bella Ciao”. Lo ha scritto lo stesso Matteo Salvini su Twitter, postando un video. Prima di loro, nell’elenco dei non partecipanti sono già entrati, tra gli altri: Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Paolo Gentiloni, Piero Fassino, Mario Monti, Elsa Fornero, Laura Boldrini, Mimmo Lucano, Gad Lerner, chef Rubio, Oliviero Toscani, Fabio Fazio, Fabrizio Corona, Asia Argento, e i rapper Gemitaiz e Salmo.

Gli altri cartelli

I cartelli raffiguranti i volti dei critici del Carroccio si alternano a quelli più tradizionali, con l’immagine di Salvini e gli slogan “Io sto con lui” e “Prima gli italiani, dalle parole ai fatti”. Nei cartelli è poi sempre presente una cornice col Tricolore, oltre al contrassegno elettorale delle Lega (con scritto “Lega” sopra il guerriero Alberto da Giussano e la scritta “Salvini premier”).