Manovra, nuovo aumento delle sigarette: 10 cent in più a pacchetto

In arrivo un nuovo aumento dei pacchetti di sigarette, per tutte le fasce di prezzo. Secondo quanto si legge nella relazione tecnica che accompagna la manovra "l'incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di prezzo". Nella legge di bilancio sono previsti per il 2019 rincari della tassazione per le sigarette di 108 milioni, altri 22,5 milioni per il tabacco trinciato, circa 1,8 milioni per i sigari, per un totale di 132,6 milioni.

Bonus eccellenze, un posto fisso per un laureato "eccellente" su 10

Dalla relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio emergono anche altri dettagli sul nuovo "bonus eccellenze" previsto dal nuovo testo della manovra: avrà chance di posto fisso un laureato "eccellente" su 10. Lo sconto sui contributi per i datori di lavoro, fino a 8mila euro, è previsto per incentivare l'assunzione di laureati in corso con 110 e lode con meno di 30 anni e dottori di ricerca entro i 34 anni, che abbiano conseguito il titolo tra gennaio 2018 e giugno 2019. I giovani "eccellenti" sono stati, in analogo periodo (tra 2017 e 2018) circa 60mila. Le risorse stanziate quindi permetteranno "6.000" assunzioni.