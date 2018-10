Elezioni Provinciali in Trentino: alle 11 affluenza al 14,44%

Alle 11 di questa mattina, orario della prima rilevazione, il 14,44 per cento dei trentini è andato a votare. Il dato corrisponde a 61.997 votanti su 429.378 elettori che oggi sono chiamati a scegliere il nuovo Consiglio provinciale e il nuovo presidente. Nelle precedenti elezioni provinciali del 2013, l’affluenza complessiva era stata del 62,82 per cento, mentre alle politiche del 2018 si era raggiunto il 79,61 per cento.

L’affluenza nelle comunità e nei comuni

Guardando alle Comunità di valle, le percentuali più alte di votanti oggi alle 11 risultano nel Comun General de Fascia (16,4%) e nella Rotaliana-Königsberg (16,33%), mentre le più basse sulla Paganella (13,09%) e in Val di Fiemme (13,16%). Se si guarda il voto per comuni, risultano essere andati alle urne a Trento il 14,71% degli elettori, a Pergine del 15,18%, a Rovereto del 13,56%. Ad avere più votanti sono Castel Condino (25,67%), Conte Tesino (22,64%) e Bresimo (21,92%). L'affluenza più bassa è stata registrata a Cloz (8,46%), Dambel (9,07%) e Palù del Fersina (9,14%).

Le due province al voto

Al voto oggi sono chiamate le due province autonome di Trento e Bolzano. Entrambe rinnovano i rispettivi Consigli provinciali, mentre solo il Trentino elegge direttamente anche il presidente. I consiglieri di entrambe le province (35 ciascuna) compongono inoltre il Consiglio regionale, la cui presidenza va a turno, per metà mandato, ai governatori delle due Province. In Trentino si vota dalle 6 di questa mattina alle 22. Dalle 7 alle 21 invece in Alto Adige. Per lo scrutinio i trentini dovranno aspettare domani, mentre gli altoatesini lo effettueranno già stasera, dopo il voto.