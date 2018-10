Di Maio attacca il gruppo Gedi. Odg: “Emergenza libertà di stampa”

A 24 ore di distanza, proseguono le reazioni alle parole del vicepremier Luigi Di Maio, che sabato 6 ottobre ha evocato la chiusura di Repubblica e l'Espresso responsabili, a suo dire, di diffondere fake news. “È emergenza libertà di stampa” ha detto Carlo Verna, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti (Odg). “Dopo le parole di ieri del ministro, il tema e le relative iniziative da prendere saranno inserite all'ordine del giorno della consulta dei presidenti e dei vicepresidenti regionali, già in programma sulla questione della riforma dell'accesso alla professione dopodomani", ha detto Verna.

Di Maio: “Giornali stanno morendo, alterano la realtà”

L’attacco del vicepremier Di Maio è arrivato durante una diretta Facebook. "Per fortuna ci siamo vaccinati anni fa dalle bufale, dalle fake news dei giornali e si stanno vaccinando anche tanti altri cittadini tanto è vero che stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l'Espresso (da due anni sostituito con il gruppo Gedi, ndr) che, mi dispiace per i lavoratori, stanno addirittura avviando dei processi di esuberi al loro interno perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà", ha detto Di Maio.

Odg: “Nessuno si illuda di cancellare il giornalismo”

“Totale solidarietà ai colleghi del gruppo Gedi chiamati in causa” è stata espressa da Verna, oltre alla vicinanza dell’Ordine, “che non si farà tacitare dalle minacce abolizioniste”. “Anzi – ha aggiunto Verna - saremo in campo con maggior forza e schiena dritta. Nessuno s'illuda di poter cancellare con qualunque provvedimento di legge il giornalismo”. Infine, il presidente dell’Ordine nazionale si è detto speranzoso che si sia trattato “solo di una espressione infelice” e, in tal caso, che Di Maio “chieda scusa”.

Fnsi: “Attacco ai giornali tipico delle dittature”

Le parole di Di Maio hanno sollevato proteste in tutto il mondo dell’informazione. Solidarietà alle testate attaccate è arrivata anche dalla Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi): "Auspicare la morte dei giornali non è degno di chi guida un Paese di solide tradizioni democratiche come è l'Italia, ma è tipico delle dittature", hanno affermato in una nota Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi. Il vicepremier, "come del resto buona parte del governo, sogna di cancellare ogni forma di pensiero critico e di dissenso e si illude di poter imporre una narrazione dell'Italia lontana dalla realtà", hanno aggiunto.

CdR di Repubblica e Stampa: “I giornali non moriranno”

Dopo l'accaduto, il Comitato di redazione (CdR) di Repubblica ha invitato Di Maio a mettersi "l'anima in pace", perché "Repubblica, L'Espresso e le altre testate del gruppo Gedi non moriranno e continueranno a fare quello per cui, Costituzione alla mano, sono in testa alle classifiche della diffusione digitale e cartacea nel nostro Paese: raccontare la verità, soprattutto quando è scomoda per il potente di turno". Il CdR della Stampa ha inoltre definito "vergognoso che un ministro della Repubblica, per paradosso ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, preveda la morte di una impresa del nostro Paese dando l'impressione addirittura di compiacersene".

Le reazioni politiche

Di simile tenore i commenti politici arrivati dall'opposizione: "Di Maio si dovrebbe vergognare ma ormai purtroppo non possiamo stupirci perchè il modello di questi signori è diventato Orbán. La curva illiberale di questa maggioranza è pericolosa per il Paese e per tutti i cittadini", ha detto il segretario Pd Maurizio Martina. “È davvero vergognoso l'attacco del vicepremier Di Maio alla stampa", gli ha fatto eco Gigi Casciello di Forza Italia sollecitando una mobilitazione. "Quando un ministro del Lavoro si augura che i giornali chiudano e i giornalisti restino disoccupati, siamo alla farsa della democrazia", ha sottolineato.