Legittima difesa: al via l'iter per modificare la legge

Inizia ufficialmente oggi in commissione Giustizia al Senato l'iter per modificare la normativa sulla legittima difesa, tema destinato a suscitare dibattiti e polemiche. Al momento ci sono 5 disegni di legge depositati a Palazzo Madama: uno della Lega, due di Forza Italia, uno di Fratelli d'Italia, uno di iniziativa popolare. E si attende qualcosa anche dal M5s. La presenza di un disegno di legge di iniziativa popolare impone come vincolo di regolamento il dover essere incardinato "entro e non oltre un mese" dall'assegnazione. Dunque dalle ore 10 la commissione dà il via ai lavori e come primo passo decide se adottare un testo base tra quelli presentati oppure procedere alla stesura di un testo unico.

Cosa chiedono i testi?

Il testo di iniziativa popolare, quello di FdI e uno di quelli di FI chiedono di modificare l'artico 52 del codice penale introducendo modifiche e integrazioni alla possibilità di difesa da aggressioni violente. Gli altri due intervengono anche sull'articolo 55 che riguarda l'esclusione della punibilità per eccesso colposo, nonché sulla parte del codice penale che riguarda il furto in abitazione e il furto con strappo. Quello della Lega, in particolare, punta a inasprire le pene e a riconoscere la difesa sempre come legittima eliminando il principio di proporzionalità tra offesa e difesa richiesto ora dall'art. 52 del codice penale. L'esame in commissione dovrà essere concluso entro tre mesi, quindi a metà ottobre. Trascorso questo tempo sarà iscritto d'ufficio all'Assemblea anche se non concluso.

Il controllo delle armi e il presunto "patto" politico

Accanto alla legittima difesa c'è il recepimento della direttiva Ue sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, balzato in primo piano dopo che Repubblica ha rivelato l'esistenza di un documento sottoscritto dal Salvini a febbraio, in campagna elettorale, in cui si impegna a tutelare le vittime di reati e a coinvolgere i produttori di armi civili quando si discute dei loro interessi. Conarmi e Anpam, sigle dei produttori di armi per uso sportivo o venatorio, sono state sentite in merito alla Camera dalle commissioni Affari costituzionali e Politiche Ue. “Siamo stati avvicinati da tutti i partiti, come avvenuto sempre", ma "le 110 aziende che rappresento non hanno mai firmato niente. Quanto a contributi, stante la situazione economica, non avevamo neanche i fondi per pagare un caffè”, ha detto ha risposto il presidente Conarmi.