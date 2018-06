Elezioni Comunali 2018: i risultati in tempo reale a Viterbo

In corso lo spoglio a Viterbo. La città capoluogo di Provincia è uno dei 47 comuni del Lazio chiamati alle urne in questa tornata di elezioni amministrative per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Secondo i primi dati del Viminale, quando sono state scrutinate 44 sezioni su 66, in testa c’è il candidato del centrodestra Giovanni Maria Arena con circa il 45% dei voti. Segue, molto staccata, la candidata civica Chiara Frontini con il 14%. Intorno all’12% c’è Luisa Ciambella del Pd mentre Massimo Erbetti del M5s si ferma al 6%. L’affluenza alle urne, alle ore 23, è stata del 62,97% (in calo rispetto al 67,37% della precedente consultazione).

Il voto

Gli aventi diritto al voto a Viterbo erano 53.289 e la votazione si è svolta in 66 sezioni elettorali. L’eventuale ballottaggio si terrà fra due settimane, il 24 giugno.

I candidati

A Viterbo, il sindaco uscente di centrosinistra, Leonardo Michelini, non si è ricandidato. In 8 si sono presentati per raccogliere il suo testimone, a partire dal vicesindaco Luisa Ciambella (appoggiata dal Partito democratico) e Francesco Serra, esponente della minoranza Pd. Il centrodestra ha schierato Giovanni Maria Arena (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e lista Fondazione). Il Movimento 5 Stelle ha candidato Massimo Erbetti, mentre Casapound ha appoggiato Claudio Taglia. A completare il quadro tre candidati civici: Paola Celletti, Chiara Frontini e Filippo Rossi.

