Elezioni Comunali 2018: i risultati in tempo reale a Vicenza

È in corso lo spoglio a Vicenza, uno dei 46 comuni chiamati alle urne in Veneto per eleggere sindaci e consiglieri comunali. I risultati parziali che arrivano dal Viminale, quando sono state scrutinate oltre 80 sezioni su 112, vedono in leggero vantaggio il candidato del centrodestra Francesco Rucco (con circa il 51% dei voti) su quello del Pd, sostenuto anche da quattro liste civiche, Otello Dalla Rosa (oltre il 45%). Potrebbe quindi essere necessario andare al ballottaggio il 24 giugno. Le altre quattro liste in gara sono fuori dalla corsa. A Vicenza grande assente è il Movimento 5 stelle. L’affluenza alle urne, alle ore 23, è stata del 55,79%, contro il 62,63% della scorsa tornata.



I RISULTATI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Il voto

Gli aventi diritto al voto a Vicenza erano 87.225 e la votazione si è svolta in 112 sezioni elettorali. L’eventuale ballottaggio si terrà fra due settimane, il 24 giugno.

I candidati sindaco

Per la carica di sindaco del comune di Vicenza in corsa sei candidati: Otello Dalla Rosa per la coalizione di centrosinistra (Partito Democratico, Quartieri al centro, Da adesso in poi, Coalizione Civica per Vicenza, Vinova), Francesco Rucco per la coalizione di centrodestra (Forza Italia, #RuccoSindaco, Lista Cicero, Vicenza ai Vicentini - Il Popolo della Famiglia, Fratelli d’Italia, Lega), Andrea Maroso per la lista Siamo Veneto, Leonardo Bano per la lista No privilegi Politici, Franca Equizi per il Grande Nord e Filippo Albertin per Potere al Popolo. Grande assente delle elezioni nel comune veneto è il Movimento 5 stelle, dopo che da Roma è stata negata agli attivisti vicentini la possibilità di utilizzare il simbolo del partito, di fatto impedendo loro di candidarsi.