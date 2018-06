Elezioni Comunali 2018: i risultati in tempo reale a Treviso

La Lega conquista Treviso, uno dei 46 comuni chiamati alle urne in Veneto per eleggere sindaci e consiglieri comunali, al primo turno: con oltre 60 sezioni scrutinate su 77, secondo i dati del Viminale, il candidato del Carroccio Mario Conte, spinto dalla lista Zaia-Gentilini e sostenuto da tutto il centrodestra, è in grande vantaggio con oltre il 53% dei voti. Il sindaco uscente e candidato del centrosinistra Giovanni Manildo, che si ferma sotto il 40% dei voti, ha chiamato Conte e gli ha concesso la vittoria. Per Manildo il voto del primo turno "è stato un ballottaggio anticipato". Male il Movimento 5 Stelle, che a questo punto dello spoglio è intorno al 4% con Domenico Losappio. Tutt'altra situazione rispetto alle ultime politiche di marzo, quando i pentastellati divennero il secondo partito in Veneto, dietro alla Lega. L’affluenza alle urne, alle ore 23, è stata del 59,15% contro il 63,26% del 2013.

Il voto

Gli aventi diritto al voto a Treviso erano poco più di 68mila e la votazione si è svolta in 77 sezioni elettorali. L’eventuale ballottaggio si terrà fra due settimane, il 24 giugno.

