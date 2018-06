Elezioni Comunali 2018: i risultati in tempo reale a Sondrio

In corso lo spoglio a Sondrio. La città capoluogo di Provincia è uno dei 103 comuni della Lombardia chiamati alle urne in questa tornata di elezioni amministrative per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Secondo i dati parziali del Viminale, quando sono state scrutinate 16 sezioni su 21, in testa c’è il candidato del centrodestra Marco Scaramellini con oltre il 46% dei voti. Segue il candidato del centrosinistra Nicola Giugni con il 36%. Saranno loro a contendersi la poltrona di sindaco al ballottaggio del 24 giugno. Male il candidato del M5s che si è fermato al 3% L’affluenza alle urne, alle ore 23, è stata del 58,03% (in calo rispetto al 59,57% della precedente consultazione).

Gli aventi diritto al voto a Sondrio erano 18.405 e la votazione si è svolta in 21 sezioni elettorali. L’eventuale ballottaggio si terrà fra due settimane, il 24 giugno.

A Sondrio il sindaco uscente del Pd, Alcide Molteni, non si è ricandidato. Il centrosinistra per provare a mantenere la guida del Comune ha schierato Nicola Giugni, sostenuto da una coalizione formata da Partito democratico, Sinistra per Sondrio, Sondrio Democratica e Sondrio 2020, Sondrio Città Ideale. Il candidato sindaco è figlio del socialista Gino Giugni, autore dello Statuto dei lavoratori. Il centrodestra compatto ha invece schierato Marco Scaramellini (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Sondrio Viva, Sondrio Liberale e Popolari Retici). In corsa c’erano altri due candidati: il civico Fiorello Provera (Provera per Sondrio, ex leghista) e Marco Ponteri per Movimento 5 Stelle.