Elezioni comunali 2018: i risultati in tempo reale a Imperia

È in corso lo spoglio a Imperia, uno dei 20 comuni chiamati alle urne in Liguria per eleggere sindaci e consiglieri comunali (I RISULTATI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). L’affluenza alle urne, alle ore 23, è stata del 62.78%. I risultati parziali che arrivano dal Viminale vedono in testa l’ex ministro Claudio Scajola, con il 35.79% dei voti. Scajola è sostenuto da alcune liste civiche. Segue con il 28.81% Luca Lanteri, appoggiato da Lega e Fratelli D’Italia. Terzo Guido Abbo, del Pd, con il 23.21%. Solo quarto il Movimento 5 stelle: Maria Nella Ponte ottiene al momento il 5.96%. Se questi risultati dovessero essere confermati, si andrà al ballottaggio il 24 giugno.

Il voto

Gli aventi diritto al voto a Imperia erano 34.334 e la votazione si è svolta in 44 sezioni elettorali. L’eventuale ballottaggio si terrà fra due settimane, il 24 giugno.

I candidati

I candidati in corsa sono otto. Il centrodestra si è diviso: l’ex ministro Claudio Scajola ha deciso di candidarsi sostenuto da alcune liste civiche, mentre Lega e Fdi hanno deciso di appoggiare Luca Lanteri. Il Pd schiera Guido Abbo, mentre il M5s Maria Nella Ponte. In corsa anche Maria Pepe per Potere al Popolo, Alessandro Casano per la lista civica Alternativa Indipendente, Luco Sardi per Sinistra – In Comune e Carlo Carpi con la lista civica Carlo Carpi per Imperia.

Le elezioni del 2013

Alle Amministrative del 2013, Carlo Capacci, a capo della lista civica “Imperia cambia”, sostenuto tra gli altri dal Pd, riuscì ad ottenere per il centrosinistra una storica vittoria, in un comune tradizionalmente più vicino al centrodestra. Al primo turno ottenne il 46,83% dei voti, sfidando al ballottaggio il candidato del centrodestra Erminio Annoni (che ottenne il 28,2% dei voti). Il 10 giugno diventa sindaco, dopo avere vinto il ballottaggio con il 76,14% delle preferenze.

Il sindaco uscente

Carlo Capacci, il sindaco di centrosinistra uscente, ha deciso di non ripresentarsi alle elezioni.