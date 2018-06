Cominciato lo spoglio a Catania, uno dei 138 comuni chiamati alle urne in Sicilia per eleggere sindaci consiglieri comunali. L’affluenza alle urne è stata del 53,15%.

(I RISULTATI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Il voto

Gli aventi diritto al voto a Catania erano poco più di 265 mila e la votazione si è svolta in 336 sezioni elettorali. L’eventuale ballottaggio si terrà fra due settimane, il 24 giugno.

I candidati

I candidati in corsa sono cinque. Il centrodestra compatto ha schierato l'europarlamentare Salvo Pogliese, il M5s Giovanni Grasso, mentre Emiliano Abramo, presidente regionale della “Comunità di Sant'Egidio” è sostenuto da una lista civica con candidati indipendentisti dei “Siciliani liberi”. In corsa anche Riccardo Pellegrino, che pesca nel centrodestra, e l'uscente Enzo Bianco, appoggiato con sei liste tra cui non c'è quella col simbolo del Pd.

Le elezioni del 2013

Nell’ultima tornata amministrativa del 2013 a Catania votarono 169.575 cittadini su 267.701 aventi diritto, per un’affluenza pari al 63,34%. Le schede o i voti non validi furono 10.598, di cui 2.567 schede bianche. Enzo Bianco si impose al primo turno col 50,76% delle preferenze (45.691 voti). Raffaele Stancanelli, candidato rivale del centrodestra, ne uscì pesantemente sconfitto con appena il 36,58% (32.927 voti). Male il Movimento 5 Stelle: nessun “cittadino” venne eletto, con la lista ottenne che il 4%, un punto sotto lo sbarramento. La candidata sindaco M5s, Lidia Adorno, si fermò al 3,35%. Un “outsider” come il professor Maurizio Caserta, con la lista al 4%, ottenne un consenso personale superiore (7,33%).

Il sindaco uscente

Alla quinta candidatura nel comune siciliano, Enzo Bianco prova a battere di nuovo il centrodestra dopo la vittoria al primo turno nel 2013. Bianco è una figura molto legata a Catania: è stato sindaco della città per un breve mandato tra il 1988 e il 1989 e poi di nuovo tra il 1993 e il 2000. Tra il 1999 e il 2001 si spostò a Roma per ricoprire la carica di ministro dell’Interno nei governi D’Alema II e Amato II. A sostenere Bianco in questa tornata amministrativa ci sono però soltanto liste civiche: il Pd, di cui Bianco fa parte fin dalla sua fondazione, ha deciso di non presentarsi con una propria lista e il simbolo non compare sulle schede elettorali.