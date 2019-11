Giardini Terni intitolati a David Raggi

Intitolati i giardini di via Irma Bandiera, a Terni, alla memoria di David Raggi, il 27enne ucciso nel marzo 2015 in piazza dell'Olmo da un cittadino irregolare ubriaco.

Alla cerimonia hanno partecipato i genitori del giovane, il fratello Diego, gli amici e i rappresentanti di Comune, prefettura e forze dell'ordine. "Questa per noi è una giornata importante - ha detto Diego Raggi - è grandissimo il regalo che ci ha fatto la città, perché qui siamo nati e cresciuti. Grazie ai ternani che non ci hanno mai abbandonato".

"Ci sono dei momenti nella vita delle comunità - ha commentato il sindaco, Leonardo Latini - che vengono solcati da eventi drammatici come quello dell'assassinio di un ragazzo che tanto aveva dato al prossimo e ci sono dei momenti in cui le persone e la città sanno reagire. Il senso di intitolare i giardini pubblici di via Irma Bandiera a David Raggi è proprio questo".