Bianconi, presto incontro con Fora

"Andrea Fora è un uomo di grande valore che stimo moltissimo e che ha tanto fatto per questa regione, spero che insieme potremmo realizzare il sogno nostro e di tanti, un'Umbria diversa e migliore": lo ha detto all'ANSA Vincenzo Bianconi, candidato alla presidenza della Regione con il patto civico Pd-M5s. Parlando dell'ex presidente di Confcooperative pure lui in corsa per le elezioni regionali del 27 ottobre.

"Con Andrea - ha spiegato Bianconi - ci conosciamo da tantissimi anni, ci siamo sentiti e presto ci incontreremo".

Intanto, l'imprenditore di Norcia e presidente di Federalberghi Umbria è impegnato a comporre le liste e ha tenuto a precisare che affronta questa candidatura "da uomo libero" quale è "sempre stato". "Non mi sento - ha aggiunto - di entrare dentro un sistema, ma di rappresentare un nuovo corso dove confluiscono tante liste civiche e associazioni". Con il sostegno di due partiti che "in questo percorso hanno visto l'occasione per rilanciarsi", ha aggiunto Bianconi.