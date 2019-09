EnologicaMontefalco 13-15 settembre

"Bere lento" è il tema dell'edizione 2019 di "EnologicaMontefalco", rassegna dedicata ai grandi vini del territorio, tra gastronomia, cultura del buon vivere, degustazioni, trekking e laboratori. L'evento che si svolgerà dal 13 al 15 settembre, è organizzato da Consorzio Tutela Vini Montefalco, Comune e Associazione Strada del Sagrantino. Giunta alla sua 40/a edizione, EnologicaMontefalco si svolge in un momento dell'anno - a ridosso della vendemmia - in cui il territorio è in grado di esprimere tutta la sua bellezza, la sua suggestione, la sua capacità di emozionare. Tantissime le iniziative in calendario, dagli approfondimenti sui grandi vini del territorio, a partire dal Montefalco Sagrantino Docg, fino ai "cooking show" e alle passeggiate, per arrivare alla suggestiva e tradizionale festa della vendemmia.