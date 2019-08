Auto in un burrone, ferito il conducente

(ANSA) - PERUGIA, 3 AGO - Un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere finito in un burrone con l'auto che stava guidando, in località Antirata, nel comune di Città di Castello, in una zona piuttosto impervia.

L'uomo è stato raggiunto dall'elisoccorso Icaro partito da Fabriano con a bordo un anestesista rianimatore e da un tecnico del Soccorso alpino e speleologico, a terra, per seguire le operazioni di salvataggio, presente anche una squadra del Sasu e dei vigili del fuoco.

Oltre agli operatori del 118 e ai carabinieri per i rilievi.

Il paziente è stato trasportato in sette minuti all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa dell'ospedale, ha riportato gravi traumi e sarà trasferito in rianimazione. Tra le cause dell'incidente, non si esclude il malore.