Sempre più imprese con Cassetto digitale

Sono "sempre più numerosi" e, a due anni dall'avvio del servizio, hanno superato quota 3.151 gli imprenditori (titolari d'impresa o legali rappresentanti) della provincia di Perugia che all'8 luglio hanno deciso di aprire un proprio "Cassetto digitale" realizzato da InfoCamere e offerto dalla Camera di commercio di Perugia.

Nei primi sei mesi del 2019 le adesioni sono aumentate di altre 849 unità, il 27% del totale.

Il "Cassetto digitale" della Camera di commercio di Perugia - è detto in un suo comunicato - si configura come uno strumento che consente all'imprenditore di avere sempre a portata di mano, anche da smartphone e tablet, l'identikit digitale della propria impresa, da condividere in modo semplice e intuitivo con partner, clienti, fornitori, banche e professionisti. Ma anche inviare alla pubblica amministrazione per partecipare a gare o bandi, anche internazionali, visto che tra i documenti disponibili non manca la visura dell'impresa già tradotta in inglese.