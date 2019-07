Minaccia di darsi fuoco sul balcone

(ANSA) - PERUGIA, 4 LUG - Un uomo, tunisino di 35 anni, ha tenuto in apprensione il quartiere perugino di Santa Lucia, all'ora di pranzo, dopo essersi affacciato al balcone della sua abitazione con due coltelli e una ferita ad un braccio.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato e personale del 118.

L'uomo, in preda ad un forte stato di agitazione avrebbe urlato e proferito minacce, impugnando due coltelli, per poi cospargersi di liquido infiammabile e minacciare di darsi fuoco.

In realtà - si è appreso - sembra si trattasse di vino.

L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale.



Data ultima modifica 04 luglio 2019 ore 16:45