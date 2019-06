In 4 mila alla giornata dei GrEst degli oratori

Più di 4 mila giovani e animatori dei 32 Gruppi estivi degli Oratori parrocchiali della diocesi di Perugia-Città della Pieve si sono ritrovati a Pian di Massiano per l'annuale Giornata. Culminata al Palasport con l'incontro con il cardinale Gualtiero Bassetti.

Il porporato ha preso spunto dal personaggio di Peter Pan.

"Era un ragazzo come voi e aveva tanti sogni - ha detto Bassetti - tra cui quello irrealizzabile di rimanere ragazzo per continuare a sognare le sue belle avventure. Sognava l'Isola che non c'è, mentre noi, invece, dobbiamo sognare 'l'Isola che c'è'.

Come si fa a diventare grandi nella vita? Continuando con quello che voi state facendo attraverso anche l'esperienza del GrEst.

L'Oratorio è un ottimo esperimento per farvi crescere insieme, per fare di voi degli amici e dei fratelli che si sostengono nei momenti difficili, soprattutto per costruire delle nuove famiglie e un nuovo mondo fondato su quattro valori fondamentali: la famiglia, la parrocchia, la cultura e il lavoro".