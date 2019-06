Per Pac 2000A bilancio con segno più

Chiude il bilancio sotto il segno più la cooperativa Pac 2000A Conad, con un fatturato consolidato di 3 miliardi e 32 milioni di euro (+2,36 per cento rispetto al 2017), un patrimonio netto di 648 milioni di euro e un utile in crescita del 16,03 per cento. La quota di mercato, salita di 0,7 punti percentuali sull'anno precedente e ha raggiunto il 24,6 per cento, confermando la leadership del gruppo al centro-sud.

In crescita anche gli occupati, saliti a quota 16.577 (+3,1 per cento rispetto al 2017). Numeri che Pac 2000A Conad ha presentato ai 871 soci nel corso dell'assemblea di bilancio.

"L'anno appena trascorso ha raffreddato molti entusiasmi" ha spiegato il direttore generale Danilo Toppetti. "Il Pil ha subito una frenata - ha aggiunto -, cosi' come i consumi, mentre gli italiani sono sempre meno fiduciosi che le cose cambieranno.

Eppure tutti gli indicatori economici del nostro Gruppo sono migliorati. Non abbiamo la bacchetta magica. Semplicemente abbiamo scelto di restare fedeli a noi stessi". In Umbria Pac 2000A chiude il bilancio 2018 con un fatturato delle società del Gruppo di 505,4 milioni di euro (+1,2 per cento rispetto all'anno precedente). La quota di mercato sale al 32,89 per cento, confermando la "leadership del Gruppo" sul territorio.