Caparvi, Mise su Jp sia momento chiarezza

"L'appuntamento del 4 luglio al Mise tra le parti coinvolte, proprietà e rappresentanti del Governo sulla vicenda Jp Industries, auspico sia un momento di chiarezza e di svolta": così il deputato della Lega e segretario per l'Umbria, Virginio Caparvi. "Non si può più condurre - aggiunge - una trattativa cercando alibi, scaricando le responsabilità su altri soggetti e nascondendosi dietro situazioni che di fatto si protraggono da troppi anni".

Secondo Caparvi "le carte vanno scoperte tutte e sul tavolo vanno messe le reali intenzioni per disegnare lo sviluppo di questa grande azienda e con essa il futuro di un territorio martoriato come quello della fascia appenninica". "Sarò presente all'incontro del 4 luglio - aggiunge - e seguirò come sempre la vicenda da vicino".