Nuovo primario pediatria Foligno-Spoleto

Il dottor Maurizio Stefanelli, perugino classe 1956, è il nuovo direttore della struttura complessa unica di Pediatria degli ospedali "San Giovanni Battista" di Foligno e "San Matteo degli Infermi" di Spoleto.

La nomina del primario è stata decisa dal commissario straordinario dell'Usl Umbria 2 dr. Imolo Fiaschini e il professionista ha già preso servizio.

Laurea in Medicina e Chirurgia e specialista in Pediatria, dopo una prima esperienza come pediatra di libera scelta, Stefanelli dal 1989 ha prestato servizio presso l'Azienda ospedaliera di Perugia dove ha maturato una vasta esperienza professionale in molteplici campi della pediatria, dal Centro immaturi (poi Terapia intensiva neonatale) ad aiuto corresponsabile di Emato-oncologia pediatrica occupandosi in particolare di tumori cerebrali e le neutropenie croniche.



