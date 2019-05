'Santini' in seggio, parte una denuncia

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAG - Ha portato ad una denuncia contro ignoti la scoperta di alcuni "santini" elettorali stamani in un seggio di Perugia, nella zona di Santa Lucia.

La presenza dei volantini all'interno del seggio - secondo quanto confermato all'ANSA dalla questura - è stata segnalata al presidente, il quale li ha subito rimossi, verbalizzando l'episodio.

Si trattava della pubblicità elettorale della candidata della Lega Umbria al consiglio comunale di Perugia Roberta Ricci, che raggiunta al telefono ha confermato di avere presentato una denuncia contro ignoti.

"Considerando che da diversi giorni - ha spiegato - una gran quantità di materiale elettorale è in circolazione, visto l'alto numero di candidati (circa 630), troviamo singolare che tale segnalazione sia stata fatta dal candidato di un'altra lista, come abbiamo appreso per altre vie".

"Non vorremmo sia un episodio da legare a un clima elettorale poco sereno", ha commentato, augurandosi che questo "venga presto ripristinato".