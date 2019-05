P.a., alta formazione a Villa Umbra

Alta formazione per la pubblica amministrazione a Villa umbra anche nel mese di giugno: in programma l'evoluzione dei tributi locali, le opportunità legate ai finanziamenti europei, le novità in materia di appalti, affidamenti di servizi e contratti pubblici, la comunicazione istituzionale sempre più digitalizzata e il Decreto crescita. Si parte il 5 giugno a Villa Umbra con il seminario gratuito "Aspetti di rilievo nell'applicazione dell'Imu e della Tasi e l'evoluzione della Tari verso la tariffa corrispettiva".

Interverrà Stefano Baldoni, responsabile Area economico-finanziaria del Comune di Corciano, revisore dei Conti degli enti locali, formatore esperto in materia di fiscalità locale. Il seminario - spiega una nota della Regione - è parte del ciclo formativo "Finanziamenti e strumenti digitali per i Comuni umbri" promosso in collaborazione con Anci Umbria e Fondazione Ifel, Istituto per la finanza e l'economia locale.