A Spoleto Bikers for oncology

Domenica 26 maggio è in programma a Spoleto la manifestazione "Bikers for oncology" promossa dalle numerose associazioni di volontariato impegnate nello Sportello oncologico del presidio ospedaliero con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda Usl Umbria 2. L'evento è organizzato per sostenere il reparto di Oncoematologia dell'ospedale di Spoleto ed il ricavato della giornata sarà donato in beneficenza per potenziare il servizio di psiconcologia.

Le associazioni e il reparto ospedaliero vogliono offrire ai pazienti - spiega l'Usl 2 in una nota - una giornata un po' fuori dagli schemi. L'evento a carattere ludico-benefico, nell'ambito dei progetti relativi alla "umanizzazione delle cure" nel paziente oncoematologico, prevede la partecipazione di circa 40-50 motociclisti harleysti, sensibili alla problematica oncologica, che si sono messi a disposizione per l'evento di beneficenza e che interagiranno con i pazienti oncoematologici e la cittadinanza spoletina.