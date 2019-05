"Gestes. Danser la Terre" a Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 21 MAG - Giovedì 23 maggio alle ore 16.30 alla Rocca Albornoz di Spoleto si presenta in prima assoluta il filmato "Gestes. Danser la Terre": dedicato al patrimonio di arte, storia e natura nei siti del sisma del 2016.

Un progetto, iniziato nel 2016 con la partecipazione di diversi coreografi e danzatori francesi che sono venuti in Umbria per valorizzare l'ingente patrimonio che si conserva ancora in questa regione. L'iniziativa si tiene nell'ambito della manifestazione Rendez Vous 2019 con eventi da giovedì 23 maggio al 30 dicembre 2019. Quest'anno la kermesse si svolgerà a Spoleto, in diverse parti dell'Umbria e poi in Francia con il sottotitolo di "Rendez Vous une Danse pour la Terre".

L'iniziativa è organizzata da Associazione Evidanse sotto la direzione artistica di Carole Magnini. La proiezione del filmato sarà replicata durante la rassegna "Spoleto, Salotto delle Eccellenza il 1 e 2 giugno.