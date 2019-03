Un incontro su Blockchain e Bitcoin

"Blockchain e bitcoin: conosciamoli meglio" è il tema di un incontro in programma il 29 marzo alla Sala dei Notari di Perugia. E' organizzato dall'Università degli Studi di Perugia, dipartimento di Matematica e Informatica, e dal Nodo perugino del Cyber security National Lab, nell'ambito del progetto di ricerca "Agrichain".

La Blockchain - spiegano i promotori dell'iniziativa - è una catena di informazioni partizionate in blocchi, collegati tra loro e resi sicuri mediante l'uso della crittografia. Si tratta, insomma, di un registro aperto e distribuito, che può riportare le transazioni tra due parti "in modo efficiente, verificabile e permanente". Molte le applicazioni usate quotidianamente dai cittadini che impiegano questa tecnologia: spiegare questo universo tecnologico "in rapida espansione", con tutte le conseguenze positive ma anche i possibili rischi - in particolare sul fronte della sicurezza, è l'obiettivo del workshop.