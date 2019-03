Trattori per furto in distributore

Anche tre trattori agricoli sono stati utilizzati per mettere a segno un furto in un distributore automatico di carburante alla periferia di Perugia. Sono in corso indagini da parte della polizia.

I trattori sono stati rubati in un'attività poco distante dall'impianto. Due - in base a quanto ricostruito degli investigatori - sono stati posti all'ingresso dell'area, uniti da una grande catena per ostacolare l'intervento del personale di vigilanza. Con il terzo i malviventi hanno invece sradicato la colonnina con all'interno l'incasso (non ancora quantificato il bottino). Sono poi fuggiti non si sa bene con quale mezzo.

Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della questura.