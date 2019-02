Monache Norcia nel container di clausura

Le 10 monache benedettine di Norcia sono tornate in città. Hanno infatti fatto ingresso nel container di "clausura" allestito nel giardino del monastero di Sant'Antonio, inagibile in seguito al terremoto del 2016.

Dopo oltre due anni le religiose hanno lasciato così il convento di Trevi, dove erano state ospitate, per riabbracciare la comunità nursina che si è stretta attorno alla madre badessa suor Caterina Corona e alle altre sorelle. Ad accompagnarle il vescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, il priore dei benedettini, padre Benedetto Novakoff, il sindaco Nicola Alemanno e l'assessore regionale Luca Barberini, oltre a tanti fedeli in processione.

"Il ritorno delle monache benedettine è un grande segno di speranza per la gente di Norcia e dalla loro tenacia di ritornare arriva chiaro il messaggio di voler ricominciare da qui, da quella che da sempre è la loro terra", ha detto all'ANSA, il vescovo Boccardo al termine della processione.



