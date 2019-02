Marini riceve ambasciatore Israele

La presidente della Regione, Catiuscia Marini, ha ricevuto l'ambasciatore di Israele in Italia, Ofer Sachs. Presente anche l'assessore regionale all'Istruzione, Antonio Bartolini.

Nel corso dell'incontro, Marini e Sachs - riferisce Palazzo Donini - hanno sottolineato i "positivi rapporti di amicizia tra lo Stato di Israele e l'Umbria, e le notevoli relazioni sia di carattere economico e commerciale che culturale".

La presidente ha ricordato i progetti già operativi di cooperazione tra Israele e Umbria, ed il suo impegno nel "Centro Simon Peres", soprattutto nell'ambito del progetto di cooperazione in campo sanitario per la cura dei bambini denominato "Saving children". L'Ambasciatore si è detto "particolarmente interessato" allo sviluppo di scambi tra Israele e l'Umbria, con particolare riferimento ai rapporti con i centri di alta formazione e ricerca presenti in Umbria, per eventuali progetti dedicati allo sviluppo della ricerca industriale.