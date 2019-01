Definito programma corsi Scuola umbra pa

Le novità per il pubblico impiego e in materia di sicurezza, le incompatibilità degli incarichi e il cambiamento organizzativo nella pubblica amministrazione, gli adempimenti in materia di appalti e la gestione dei dati personali sono i temi al centro del nuovo piano formativo per il prossimo mese di febbraio, approvato da Alberto Naticchioni, amministratore unico e responsabile scientifico della Scuola umbra di amministrazione pubblica.

Il primo appuntamento in calendario è per l'8 febbraio con il seminario "Le novità per il personale e le assunzioni nella pa dopo l'approvazione del Bilancio di previsione dello Stato 2019 e gli altri provvedimenti di fine anno". Sarà proposta una lettura organica delle numerose novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019 in materia di personale delle pubbliche amministrazioni. In aula Arturo Bianco, esperto in organizzazione e gestione del personale di Regione ed enti locali.