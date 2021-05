Covid, 37enne sfonda la porta dell'obitorio per vedere il padre morto

Voleva entrare a tutti i costi nella camera mortuaria del padre, deceduto per Covid all'ospedale Civico di Palermo, per questo un uomo di 37 anni ha scardinato una porta laterale dell'obitorio. Secondo quanto ricostruito, il 37enne avrebbe aggredito verbalmente il guardiano che lo aveva bloccato cercando di spiegargli che non si poteva entrare, ma l'uomo ha scardinato una porta e fatto entrare alcuni parenti per rendere omaggio al padre nonostante le misure anti-Covid. Il custode ha chiamato i carabinieri e presentato denuncia.