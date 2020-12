Covid Sicilia, positivi mandano figlia a scuola: classe isolata

Un coppia di genitori positivi al Covid-19 avrebbe mandato a scuola la figlia nonostante il rischio di contagio. Succede a Vittoria, in provincia di Ragusa. La bambina è poi risultata a sua volta positiva e la classe che frequenta, composta da 25 alunni di una scuola media, è stata messa in quarantena obbligatoria in via precauzionale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA DIRETTA IN SICILIA)

Indagini in corso

Sulla vicenda, dopo una segnalazione arrivata alla polizia giudiziaria, sta indagando la Procura di Ragusa per l'ipotesi di diffusione colposa di epidemia. Vittoria è stata individuata come uno dei focolai maggiori della provincia di Ragusa con un numero alto di contagiati e di decessi.