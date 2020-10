Elezioni Comunali, dalle 14 lo spoglio a Enna. DIRETTA

Gli abitanti del capoluogo della provincia siciliana sono stati chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio Comunale. La scelta è tra cinque candidati. Lo scrutinio inizia alle 14

Inizia alle 14 a Enna, capoluogo dell’omonima provincia siciliana, lo spoglio delle schede per le elezioni comunali che decideranno il nome del nuovo sindaco e la composizione del nuovo Consiglio Comunale. Cinque i candidati, tra cui il primo cittadino uscente Maurizio Dipietro, eletto nel 2015 e in cerca del secondo mandato. ( LO SPECIALE ELEZIONI )

Chi sono i candidati

Il sindaco uscente, Maurizio Antonello Dipietro si candida con il supporto di cinque liste: Partito per Enna, Liberamente, Uniti per Enna, Enna Viva e Siamo Enna. A sfidarlo Dario Iginio Cardaci, sostenuto da Partito Democratico, Nuova Cittadinanza, Enna democratica e Enna-UDC. Cinzia Amato è invece il nome indicato dal Movimento 5 Stelle, mentre per la Lega il candidato sindaco è Giuseppe Savoca. Infine, Maurizio Bruno è il candidato della lista Civ.es.