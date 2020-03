La conferma delle 20 positività arriva dal Policlinico di Messina. Ma sono ancora numerose le persone tra i 71 anziani ospiti della Casa di riposo e tra i 16 operatori che sono in isolamento da giovedì, in attesa dell'esito del tampone. "Una vergona che ancora non ci siano i risultati", ha detto il sindaco, Cateno De Luca. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:01 - A Messina 20 pazienti positivi in una casa di riposo

Salgono a 20 le persone positive al Covid 19 nella casa di riposo Come d'incanto su 24 tamponi eseguiti. Lo conferma il Policlinico di Messina, dove sono ricoverati alcuni dei pazienti risultati positivi. Ancora numerose le persone tra i 71 anziani ospiti della Casa di riposo e tra i 16 operatori che sono in isolamento da giovedì, in attesa dell'esito del tampone. C'è, inoltre, molta attenzione su un altro caso che riguarda la clinica Cristo Re, dove un paziente è risultato positivo ed è stato trasferito al Policlinico. Per il sindaco di Messina, Cateno De Luca, "è una vergogna che ancora non ci siano i risultati degli altri tamponi e che non siano stati fatti ancora tutti, sia alla Casa di Riposo che all'Istituto Neurolesi".