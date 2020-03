Gli uomini della guardia di finanza, durante un controllo nell'ambito di verifiche delle misure per il contenimento dell'epidemia Coronavirus, ha sequestrato 20mila mascherine potenzialmente pericolose. (LIVE)

7:40 – Sequestrate 20mila mascherine

Sono 20mila le mascherine di protezione individuale non sicure sequestrate n un negozio di Misterbianco dalla guardia di finanza di Catania durante alcuni controlli effettuati nell'ambito di verifiche delle misure per il contenimento dell'epidemia Coronavirus. Dai riscontri delle Fiamme gialle è emerso che le mascherine erano prive della marcatura di qualità Ce. I prodotti, oltre ad essere di per sé potenzialmente nocivi per la salute della persona, non avevano inoltre le istruzioni in italiano, perché provenienti direttamente dalla Cina, e senza alcuna documentazione contabile e fiscale che ne attestasse la legittima provenienza e la conformità alle disposizioni vigenti in materia sanitaria. Il titolare dell'attività, un uomo di origini cinesi, è stato segnalato alla locale Camera di Commercio di Catania per l'irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie, che possono arrivare ad un massimo di 200.000 euro.