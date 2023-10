Giovane in bicicletta travolto e ucciso da un'auto nell'Avellinese

L'automobilista che lo ha investito non si è fermato per soccorrerlo: gli inquirenti hanno avviato le indagini per individuare il pirata della strada

Un ragazzo è stato travolto e ucciso da un'auto, l'incidente è avvenuto a Rotondi, in provincia di Avellino. Il 25enne, originario del Burkina Faso, era in bicicletta e risiedeva nel centro di accoglienza di Capizze, a pochi chilometri dal comune della Valle Caudina. L'automobilista che lo ha investito non si è fermato a soccorrerlo, gli inquirenti hanno avviato le indagini per individuare il pirata della strada.