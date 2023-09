Napoli, metro della Linea 1 chiusa per furto di rame

Economia

Bonus Trasporti 2023, nuovo click day l'1 ottobre 2023: come funziona

Il mese prossimo si aprirà la nuova finestra per ottenere l'agevolazione da 60 euro, introdotta con Dl Aiuti nel 2022 e rifinanziata più volte. I nuovi voucher saranno concessi senza risorse aggiuntive ma con i fondi residui non spesi a settembre e, come in passato, il portale accetterà le domande fino a esaurimento

Torna l'appuntamento con i click day per il bonus trasporti. Dalle 8 del 1° ottobre i soggetti che rispettano i requisiti potranno partecipare alla procedura per richiedere l'agevolazione da 60 euro. Ecco quali documenti sono necessari per inoltrare la domanda sulla piattaforma online

Introdotta con il Dl Aiuti nel 2022 e rifinanziata all'inizio di quest'anno nel Dl Trasperenza prezzi carburante con altri 100 milioni, la misura dà diritto a uno sconto di 60 euro sul prezzo degli abbonamenti di viaggio del trasporto pubblico locale e di quello ferroviario nazionale