Castellammare di Stabia, violenze alla compagna dimagrita

La polizia ha arrestato l'uomo di 42 anni in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Torre Annunziata. L'aggressore era diventato ossessivamente geloso per il nuovo aspetto della moglie

Maltrattava la moglie perché geloso dopo l’intervento chirurgico per ridurre il peso a cui la donna si era sottoposta. È questa la motivazione dietro l’ennesimo caso di violenza. Dopo due anni di soprusi, l’uomo di 42 anni è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, con l’accusa di maltrattamenti sulla compagna.

Il rifugio in una struttura protetta

I poliziotti hanno appurato che l'uomo avrebbe avuto comportamenti vessatori e violenti legati a futili motivi di gelosia nei confronti della donna. La minacciava, arrivando ad atti violenti sia fisici che verbali, la costringeva a consegnare il proprio cellulare perché lui potesse controllare le conversazioni. Era arrivato perfino a impedirle di uscire da sola anche solo per fare la spesa e a controllarne l'abbigliamento. Temendo per la propria incolumità la donna è arrivata a rifugiarsi in una struttura protetta. Secondo quanto verificato dagli agenti, l'uomo l'avrebbe schiaffeggiata e minacciata di morte e lo scorso primo settembre l'avrebbe aggredita, afferrandola per il collo e ferendola ad un dito.