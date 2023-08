Camorra, latitante operato al cuore: arrestato dopo l'intervento

I militari erano sulle sue tracce dal marzo 2022, giorno in cui è stato emesso nei suoi confronti un mandato di cattura per una condanna complessiva di 14 anni e tre mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso

Secondo latitante eccellente individuato e arrestato in Campania in 24 ore. A Castel Volturno, nel Casertano, i carabinieri hanno catturato Luigi Carandente Tartaglia, 47 anni, esponente di spicco del clan Orlando-Polverino-Nuvoletta, egemone a Marano, referente della cosca a Quarto, nel Napoletano. Si era dovuto sottoporre a un intervento al cuore nell'ospedale Pineta Grande di Castelvolturno ed è stato arrestato dopo l'operazione. I militari erano sulle sue tracce dal marzo 2022, giorno in cui è stato emesso nei suoi confronti un mandato di cattura per una condanna complessiva di 14 anni e tre mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso. Le ricerche avevano portato in una zona collinare tra Marano e Quarto, una villa immersa nel verde con diverse botole che consentivano di nascondersi all'occorrenza ma anche la sauna per i momenti di relax.