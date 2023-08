Comune di Bacoli, pagina Facebook a luci rosse dopo attacco hacker

Da questa mattina l'account ufficiale del comune napoletano propone agli utenti contenuti ambigui che hanno destato l'ironia dei social. Il sindaco: "Puntiamo a risolvere quanto prima. Vi invito a non cliccare sui contenuti promossi dalla pagina, in quanto potrebbero trasmettere virus ai vostri pc, cellulari, tablet"

Tecnici al lavoro per ripristinare la pagina

Il primo post di dubbio contenuto risale alle ore 9 circa di questa mattina. Prima il cambio dell'immagine del profilo, con una donna di origini asiatiche che ha preso il posto dello stemma comunale. Poi è stato il turno dell'immagine di copertina e a seguire una serie di video di ragazze dell'Est e uomini in atteggiamenti ambigui. Il problema non è ancora stato risolto ma, come ha fatto sapere il sindaco Josi Gerardo della Ragione sul suo profilo personale, i tecnici sono "all’opera per ripristinare la normalità. Puntiamo a risolvere quanto prima". Il primo cittadino ha poi invitato gli utenti a non cliccare sui link dei post "in quanto potrebbero trasmettere virus ai vostri pc, cellulari, tablet".