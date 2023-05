Spari davanti ad un bar nel Napoletano, ferita una famiglia

Serviranno le indagini degli inquirenti per far luce su quanto accaduto nei pressi di un locale a Sant’Anastasia. Una famiglia, composta da padre, madre e una bimba di 10 anni, è stata raggiunta da alcuni proiettili esplosi da due uomini. Nessuno però, al momento, risulta essere in pericolo di vita. Secondo le prime ipotesi sembrerebbe che i tre siano stati colpiti in maniera accidentale

Sono in corso le indagini dei carabinieri per far luce su quanto accaduto nella tarda serata di ieri a Sant'Anastasia, nel Napoletano. Una famiglia è rimasta ferita, con una bambina in condizioni gravi, dopo che in piazza Cattaneo due uomini hanno esploso almeno una decina di colpi di pistola contro un bar.