Minorenne accoltellato a Napoli: fermato un ragazzo di 14 anni

Secondo le prime indagini i due si sarebbero dati appuntamento per strada dopo una lite scoppiata sui social per motivi passionali

Un ragazzo di 14 è stato accoltellato la scorsa notte a Napoli. Per il fatto è stato fermato dalla Polizia di Stato un coetaneo, indiziato di delitto per tentato omicidio e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere.

L'aggressione

L'aggressione è avvenuta, a quanto emerso, nei pressi della Galleria Umberto I di Napoli. La vittima è arrivata in gravi condizioni all'ospedale Pellegrini con una ferita da coltello all'addome. Sottoposto ad un intervento chirurgico, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. A sferrare i fendenti è stato un minorenne di Melito di Napoli che non risulta legato ad ambienti criminali. La vittima invece è residente nei Quartieri Spagnoli. La misura precautelare è stata adottata dopo le indagini condotte da personale della Squadra Mobile di Napoli.

La lite sui social

Secondo le prime risultanze investigative - che attendono una conferma - non si sarebbe trattato di un incontro occasionale: i due si sarebbero dati appuntamento dopo una lite scoppiata sui social per motivi passionali. Il litigio sarebbe poi sfociato nell'accoltellamento.

Un altro minore accoltellato in via Toledo

Attorno alle 4, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Toledo, nei pressi della Galleria Umberto I, dopo la segnalazione di un minorenne ferito. Si trattava di un 13enne colpito alla gamba destra, probabilmente con un coltello. A sferrare la coltellata uno sconosciuto, per motivi ancora da chiarire. Il ragazzino è stato portato all'ospedale Pellegrini in ambulanza ed è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Indagini in corso per chiarire dinamica.