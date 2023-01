Ischia, picchia madre nonostante divieti e domiciliari: arrestata

La giovane ha da tempo problemi di tossicodipendenza e ieri sera, dopo un divieto di avvicinamento emesso a metà novembre scorso e i domiciliari il primo gennaio, ha picchiato la 50enne in un bar di via Iasolino

Picchiata, più volte dalla figlia, nonostante i provvedimenti giudiziari emessi a carico della 26enne che da tempo ha problemi di tossicodipendenza. Prima la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa emessa dall'Autorità giudiziaria a metà novembre scorso, poi - il primo di gennaio - gli arresti domiciliari quale aggravamento della misura precedente. Ma la donna non si è arresa e ieri sera l'ennesima aggressione alla madre, ad Ischia. Sono stati i carabinieri della locale stazione ad intervenire in un bar di via Iasolino dove la donna, 50enne, era stata picchiata.

Le indagini

Gli accertamenti dei militari hanno permesso di ricostruire l'intera vicenda: la donna era stata maltrattata e aggredita più volte dalla propria figlia 26enne tanto da denunciarla. I carabinieri di Ischia hanno trovato la 26enne in casa e l'hanno arrestata: la donna, dopo aver picchiato sua madre, era tornata nell'abitazione dove stava scontando la pena. Per la vittima, la diagnosi è di 10 giorni a causa dei pugni e dei calci subìti.