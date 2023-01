I ladri hanno portato via tutta la merce che c'era nei frigoriferi e hanno rubato anche un'affettatrice, il denaro presente in cassa e una macchina per il caffè espresso

Durante la notte di Capodanno hanno rubato un'ambulanza e hanno usato il mezzo per sfondare in retromarcia la vetrina d'ingresso di una pizzeria e rubare tutta la merce che c'era nei frigoriferi. I ladri hanno rubato anche un'affettatrice, il denaro presente in cassa e una macchina per il caffè espresso. Lo ha riferito il deputato Francesco Emilio Borrelli in un post sui social. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sono state trasmesse alla Questura.

Il proprietario: "Stanchi di dover difendere quotidianamente le nostre attività dai delinquenti"

Borrelli nel post cita le parole del proprietario della pizzeria: "Siamo stanchi di dover difendere quotidianamente le nostre attività dai delinquenti - spiega il titolare -. Viale Colli Aminei è sotto attacco continuo, chiediamo una presenza concreta e fattiva delle forze dell'ordine a tutela delle persone oneste che abitano e lavorano in un'area densamente popolata e viva, ma bersagliata dalla malavita. Le Istituzioni non restino sorde al grido di aiuto dei cittadini".