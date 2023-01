Avellino, 21enne accoltellato a Mercogliano: gravissimo

Un 21enne è stato ferito a coltellate all'alba di oggi in via Nazionale Torrette, tra Mercogliano e Avellino. Il giovane, Roberto Bembo, è ricoverato nell'ospedale Moscati di Avellino in condizioni gravissime. E' arrivato nel nosocomio questa mattina, intorno alle 7, accompagnato da alcuni amici in auto. Al momento non si conosce la dinamica dei fatti né i motivi dell'aggressione, su cui indaga la Squadra mobile del capoluogo irpino.

Le condizioni del ferito

Il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: i medici dell'ospedale Moscati hanno suturato un'arteria all'altezza del collo, raggiunta da una coltellata. Il ventunenne è andato arresto cardiaco, ma è stato rianimato dai sanitari che hanno potuto così procedere alla suturazione. Ora si trova in rianimazione. Le sue condizioni vengono confermate gravissime. Oltre che al collo, è stato raggiunto da fendenti all'addome e alla schiena.

Le indagini

Gli investigatori avrebbero individuato i responsabili dell'aggressione: sarebbero due fratelli, entrambi residenti a Mercogliano, con precedenti penali, che avrebbero avuto un diverbio con la vittima e i suoi amici nelle ore precedenti l'aggressione in un locale dove festeggiavano il Capodanno. Si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato, mentre Roberto e i suoi amici stavano facendo ritorno a casa: gli aggressori armati di coltello hanno colpito con violenza il giovane alla gola, all'addome e alla schiena prima di darsi alla fuga.

La vittima presta servizio civile, nel settore ambiente, presso il comune di Mercogliano. "Un ragazzo serio, disponibile e responsabile" dice il sindaco, Vittorio D'Alessio, che si tiene costantemente informato delle condizioni del ragazzo.