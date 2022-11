Arresti per droga sul set di 'Equalizer 3' in costiera Amalfitana

I carabinieri hanno rinvenuto 120 grammi di cocaina e 4mila euro in banconote, in manette due addetti al catering

I carabinieri sono intervenuti nella serata di ieri sul set del film "The Equalize 3", pellicola con Denzel Washington, ad Amalfi, per arrestare due uomini trovati in possesso di un ingente quantitativo di droga.

L'arresto

I militari hanno rinvenuto 120 grammi di cocaina e 4mila euro in banconote che sono stati sequestrati, un 33enne ed un 43enne, entrambi provenienti da Roma, sono finiti agli arresti domiciliari per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. La produzione del film si è dichiarata estranea ai fatti.