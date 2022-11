Pistola a salve alterata per sparare proiettili veri, un arresto

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso con una pistola a salve alterata per sparare proiettili veri.

La pistola alterata

Ad arrestare il giovane sono stati i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli. Nella sua abitazione di Licola i militari hanno trovato l'arma, completa di caricatore e 5 proiettili calibro 6.35. Si tratta di una 'Bruni BBM 315' calibro 8 ideata per ricreare solo il rumore dello sparo, poi alterata per esplodere proiettili veri. Inoltre, sulla canna era stato ricavato un innesto per incassare un silenziatore. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.