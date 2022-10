Luis Sepúlveda tradotto in napoletano: il libro in uscita a novembre

Il libro

“La Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar” di Luis Sepúlveda è ormai considerata un classico della letteratura contemporanea per ragazzi e in quanto tale è stata tradotta in numerose lingue. A questo elenco si aggiunge la traduzione in napoletano, che si inserisce in una plurisecolare e nobile tradizione che ha visto trasporre in lingua napoletana celebri opere della letteratura mondiale. Le avventure di Zorba, "gatto gruosso, niro e cchiatto", di Furtunata, "ggiovane e snella gavina cu 'e ppenne comm' 'a seta, culore argiento" e degli altri caratteristici personaggi che abitano il porto di Amburgo, si dipanano nelle pagine del libro in una nuova veste linguistica, pur restando fedele al testo originale e allo stile dello scrittore, aggiungendo ulteriore brio alla narrazione e con più sottili sfumature.